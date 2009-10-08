Тимошенко та Януковича застерігають від помилок зразка 2007 року

У Секретаріаті Президента України заявляють про домовленість Партії регіонів і БЮТ про спільні голосування з ключових питань.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Верховній Раді України Ігор ПОПОВ.

Як зазначив І.ПОПОВ, після виходу із коаліції депутатів від Української народної партії не можуть не викликати здивування заяви представників пропрем`єрської фракції щодо того, що вихід чи невихід депутатів зі складу коаліції ніяк не позначиться на ухваленні тих чи інших рішень, оскільки зараз це питання політичних, а не коаліційних домовленостей.

«Це може означати лише одне. Уряд не має підтримки з боку нинішньої коаліції і під час ухвалення принципових рішень у Верховній Раді України розраховує на підтримку представників нинішньої так званої опозиції. У такому разі принципові і чесні політики про подібні обставини мають прямо сказати громадянам та своїм виборцям: представники Партії регоінів та БЮТ у Верховній Раді домовились з ключових питань голосувати спільно. А не замилювати людям очі заявами про змови чи плани Банкової, намагаючись за цими гучними заявами приховати фактичну відсутність дієздатної коаліції», – заявив І.ПОПОВ.

За його словами, ця ситуація дуже схожа на черговий великий обман виборців та їхнього вибору. “Сьогодні, як і в 2007 році, всупереч результатам волевиявлення людей під час парламентських виборів, політичні сили намагаються сформувати неформальну більшість і за її допомогою ухвалювати рішення в інтересах спонсорів цього об’єднання», - підкреслив І.ПОПОВ.

Заступник глави Секретаріату заявив, що, вочевидь, принципові політики і політичні сили націонал-демократичного спрямування не бажають бути ширмою для «протиприродних об’єднань» та намагань нав’язати суспільству міф про єдиного демократичного кандидата одного з ініціаторів цього об’єднання.

«Ми застерігаємо політичні сили від помилок зразка 2007 року. Президент України Віктор ЮЩЕНКО був і залишається гарантом прав і свобод громадян, зокрема і їхнього природного права формувати на виборах владу у цій країні. Влада має формуватись за результатами виборів та у відповідності з отриманим від громадян мандатом, а не у результаті закулісних політичних домовленостей, якими сьогодні БЮТ та Партія регіонів намагаються замінити закон», - наголосив І.ПОПОВ.