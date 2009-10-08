Ющенко не підпише бюджет-2010, якщо Тимошенко не вставить туди корвети

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що в державному бюджеті на 2010 рік мають бути передбачені кошти на підтримку національних розробок у військово-технічній сфері.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це В.ЮЩЕНКО заявив на прес-конференції у Криму, де відбулися тактичні навчання Військово-Морських Сил України.

Йдеться насамперед про проект із розробки вітчизняного корабля класу «корвет».

За словами Президента, у грудні 2010 року має бути завершена технічна частина розробки документації на цей проект. Він повідомив, що наприкінці грудня розраховує прийняти відповідний звіт під час засідання РНБО.

Глава держави особливо підкреслив, що йдеться про корабель виключно «українського виробництва, який закладатиметься та будуватиметься на українських верфях і матиме 65% українського озброєння». В.ЮЩЕНКО окрему увагу звернув на те, що цей проект здійснюється у співпраці з Німеччиною, Італією, США, Францією, Нідерландами та Швейцарією. «Це найкращий корабель такого класу», – підтвердив Президент, уточнивши, що йдеться як про технічні характеристики, так і рівень бойового оснащення.

«Це концентрація українських можливостей, замислу і тих високих проектувальних потужностей, якими володіє Україна», – сказав глава держави.

Водночас він констатував, що на сьогодні для завершення роботи над технічною документацією армії бракує 300 тис. грн. «Нам треба зробити все, щоб бюджет 2010 року передбачив закладку 4 корветів. Через такого роду державне замовлення ми вийдемо на найефективнішу ціну бойової одиниці і розпочнемо серійне виробництво цього корабля», – сказав Президент, нагадавши, що сьогодні Україна потребує 10 корветів, світова потреба становить близько 300 одиниць.

«Я не підпишу бюджет-2010, якщо в ньому не буде передбачено фінансування цієї програми. Я більше не повірю пустим словам, за якими не стоїть відповідальність по відношенню до Збройних Сил, зокрема у темі розвитку озброєнь», – попередив глава держави.

Ще однією важливою розробкою у сфері ВМС він назвав проект оперативно-тактичних ракетних комплексів. За словами В.ЮЩЕНКА, до 2012 року Україна матиме найдосконаліший комплекс такого класу із відмінними характеристиками, які переважають закордонні аналоги на 20-25%. «Я все зроблю, щоб закладення роботи по цьому комплексу було проведено в 2010 році», – заявив він.

Президент нагадав, що кілька місяців тому на озброєння ЗСУ надійшов новий високотехнологічний вітчизняний танк «Оплот». «Я хотів би, щоб рішення Президента про взяття на озброєння цього танка з 2010 року практично реалізовувалося, щоб ЗСУ сформували конкретне державне замовлення на кілька машин і воно було профінансовано прямими коштами бюджету країни», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави наголосив, що сьогодні обов’язком суспільства та влади є забезпечення гідного життя українського війська.

«Я сподіваюся, що ця моя позиція буде доведена до громадян України, влади, парламенту, уряду, прем’єр-міністра. Я вимагаю радикальної зміни відношення до української армії, всілякої підтримки усіма – і владою, і суспільством. Тоді у нас буде повна упевненість, що національний кордон, національна територія знаходяться під найефективнішим військовим контролем», – закликав глава держави.