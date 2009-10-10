Тимошенко з соратницею проситимуть регіоналів про хоча б один день

Фракція БЮТ має намір ініціювати на наступному пленарному тижні розгляд у Верховній Раді законопроекту про підтримку авіабудівної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО виступаючи сьогодні перед працівниками ВАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя).

"Ми з Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ (голова Комітету ВР із питань промислової та регуляторної політики) домовилися, що наступного тижня (19-23 жовтня) попросимо Партію регіонів розблоковувати трибуну хоча б на один день, щоб прийняти закон у другому читанні", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.