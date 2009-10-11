Томенко думає, що гроші на вибори нашкребуть зо 20 "політичних нарцисів"

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що всі без винятку кандидати у президенти повинні будуть нести відповідальність за результати президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час спілкування зі студентами Запорізького національного університету.

М.ТОМЕНКО зауважив, що, незважаючи на запровадження більш жорстких норм, зокрема, щодо збільшення грошової застави, все одно буде близько 20 кандидатів у президенти.

«Під час цієї президентської виборчої кампанії, на жаль, не вдасться позбутися політичного нарцисизму, який і підтверджується великою кількістю кандидатів у президенти», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, на жаль, функція багатьох політичних аутсайдерів зводиться лише «до ролі політичних кілерів по відношенню до ключових політичних гравців». Він зауважив, що саме ці політичні аутсайдери і поводяться агресивно та нахабно.

М.ТОМЕНКО вважає, що у зв’язку з цим суспільство має визначити принципи політичної відповідальності для всіх кандидатів у президенти.

За його словами, справедливо було б, аби кандидати у президенти, які наберуть менше 1% голосів, взагалі припинили свою політичну кар’єру, а ті, хто набрав менше 3%, вибачились перед суспільством за те, що вони переконували у своїй перемозі, але навіть не змогли подолати 3-відсотковий парламентський бар’єр.

«Така громадська позиція і вимога політичної відповідальності стала б пересторогою для тих кандидатів, які не мають жодної підтримки», - сказав М.ТОМЕНКО.