Ющенко сьогодні проведе засідання РНБО

Сьогодні о 13.30 розпочнеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, до порядку денного засідання РНБОУ внесено, зокрема, такі питання:

Про забезпечення національних інтересів у сфері використання ядерної енергії;

Про обороноздатність держави та діяльність органів державної влади із забезпечення національних інтересів у воєнній сфері, а також невідкладних заходів щодо спроможності Збройних Сил України та інших військових формувань виконувати конституційні завдання (у закритому режимі).