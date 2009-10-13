Ющенко сьогодні проведе засідання РНБО
08:57, 13 жовтня 2009Політика
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На порядку денному...
Сьогодні о 13.30 розпочнеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, до порядку денного засідання РНБОУ внесено, зокрема, такі питання:
Про забезпечення національних інтересів у сфері використання ядерної енергії;
Про обороноздатність держави та діяльність органів державної влади із забезпечення національних інтересів у воєнній сфері, а також невідкладних заходів щодо спроможності Збройних Сил України та інших військових формувань виконувати конституційні завдання (у закритому режимі).
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