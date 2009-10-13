Старі тарифи Тимошенко виміняла в Черновецького на ліміти газу

Уряд виділив ліміти газу Києву в обмін на скасування столичною владою підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це поінформував народний депутат, заступник лідера фракції БЮТ Богдан ГУБСЬКИЙ.

Зокрема, він підкреслив, що під тиском прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО київська міська влада скасувала підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Щоб зробити можливим це рішення, уряд виділив ліміти на газ для забезпечення киян опаленням та гарячою водою», - повідомив Б.ГУБСЬКИЙ.

За його словами, різниця в тарифах на газ буде покрита за рахунок субвенції з державного бюджету в розмірі більше 1 млрд. грн.

Б.ГУБСЬКИЙ наголосив, що завдяки рішенню Ю.ТИМОШЕНКО кияни будуть платити за тепло 1,6 грн. за м2 замість 2,38 грн., за гарячу воду 0,54 грн./м.куб замість 1,32 грн.

Як приклад, зазначив Б.ГУБСЬКИЙ, за трикімнатну квартиру, в якій проживають 3 особи, плата на сьогодні становить 601 грн., а після відміни підвищення тарифів на тепло і гарячу воду плата буде становити 497 грн., що на 104 грн. менше.

«Прийняте рішення стало можливим завдяки персональній увазі Юлії ТИМОШЕНКО до цього питання», - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд домовився з мерією Києва про повернення з 1 листопада старих тарифів на тепло та гарячу воду.

«Нарешті досягнуто повне порозуміння з керівництвом Києва, і на вимогу Кабінету міністрів прийнято спільне рішення – з 1 листопада 2009 року повернути старі тарифи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, така домовленість була досягнута за допомогою аргументів - судових рішень і можливого застосування штрафних санкцій.

«Переговорний процес тривав навколо того, що зобов’язані виконувати судові рішення і рішення уряду, зобов’язані, тому що це і є правова держава. Ось навколо чого йшов переговорний процес», - пояснила вона.