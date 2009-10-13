Прес-конференція політолога Бондаренка в Донецьку

У четвер, 15 жовтня, о 12:00 в Донецьку, в приміщенні прес-центру «Восток-медіа» (вул. Постишева, 127, 8-й поверх) відбудеться прес-конференція директора Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, політолога Костянтина БОНДАРЕНКА «Україна на старті виборчої кампанії: суспільство, політика, економіка». На прес-конференції оприлюднять результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Електоральні настрої українців», проведеного Інститутом Горшеніна. Контакт для ЗМІ: Олена ДЯЧЕНКО, тел.: 8-050-363-02-16.

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