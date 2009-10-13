Янукович розпочне тиждень із створення «дієздатної більшості у ВР»

Фракція Партії регіонів у Верховній Раді наступного пленарного тижня ставитиме питання про створення дієздатної парламентської більшості, яка візьме на себе відповідальність за ситуації у країні, на період проведення президентської виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у прямому ефірі Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії.

«Якщо зараз у парламенті не згуртується та більшість, яка візьме на себе відповідальність хоча б на ці декілька місяців (до виборів Президента України – УНІАН) буде біда», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «наступного пленарного тижня ми будемо ставити це питання заради подолання кризи, заради контролю над процесами під час проведення кампанії, якій сьогодні є некерованими».

Як він також наголосив, є неприпустимим, щоб ситуація у державі іще більше погіршилася за 3-4 місяці, що залишилися до зміни цієї влади.