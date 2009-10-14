У справі про розбещення дітей в Артеку фігурують прізвища нардепів

У справі про розбещення малолітніх дітей в "Артеку" фігурують прізвища депутатів Верховної Ради.

Про це "Українській правді"заявив нардеп від БЮТ Григорій Омельченко, який робив депутатські звернення в зв’язку з розбещенням у "Артеку".

"Там фігурують прізвища трьох депутатів. Я робив запити 7 і 12 вересня. Останній був з новими доказами, були названі три прізвища народних депутатів і священника", - сказав він.

"І я не боюся погроз. Ненормальний вчора потелефонував мені по урядовому телефону і нагадував, що у мене теж є онуки", - додав Омельченко.

Омельченко також повідомив, що було проведено психологічну експертизу, а також перевірено свідчення дітей на детекторі брехні. "Експерти визнали, що діти говорять правду про обставини злочину проти них", - сказав Омельченко.

"Було проведено судово-медичну експертизу, яка показала, що дітей ґвалтували впродовж трьох років", - наголосив він.

Омельченко також повідомив, що під час обшуку на комп’ютері, яким користувався арештований, було знайдено 32 000 порнографічних фото і понад 3 десятки порнофільмів.

Депутатське звернення Григорія Омельченка від 7 вересня зв’язку з надзвичайними подіями у "Артеку" на ім`я президента Ющенка було оприлюднено у "Живому журналі" інтернет-користувача lumpen. Там згадується нардеп від БЮТ Віктор Уколов.

Водночас сам Омельченко у коментарі "Українській правді" відмовився називати прізвища депутатів, які він наводив у зверненні до Віктора Ющенка.

"Я з цього приводу не буду давати жодного прізвища до завершення слідства. Не скажу з якої фракції, партії, все вказано в моїх запитах. Жодного прізвища з моїх вуст не почуєте", - зазначив він.

Омельченко також повідомив, що запити, основані на зверненні матері, були направлені не тільки президенту Ющенку, але й до Генпрокуратури та МВС.

Також він повідомив, що в середу офіційно направить всі матеріали голові Верховної ради Володимиру Литвину.

Омельченко також звернувся до всіх журналістів з проханням не оприлюднювати прізвище матері, дітей і колишнього чоловіка, який був затриманий.

"Не назвіть прізвища, бо зрозумійте, в якій морально-психологічній ситуації вони можуть знаходитись", - закликав він.

У свою чергу, "Українська правда" намагалася взяти коментар у депутата Віктора Уколова, але він не відповів на чисельні дзвінки та sms-повідомлення редакції протягом вівторка.