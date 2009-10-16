В одному з медуніверситетів Москви - спалах "свинячого грипу"

Спалах грипу H1N1 зафіксовано серед студентів одного з медичних вишів Москви, повідомив головний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО.

За його інформацією, діагноз "грип H1N1" підтверджено у трьох студентів Московського державного медико-стоматологічного університету (МДМСУ). Г.ОНІЩЕНКО додав, що хворі проживали в одній кімнаті студентського гуртожитку навчального закладу.

За даними РІА “Новости”, до московської інфекційної лікарні №1 було доставлено близько 40 студентів МДМСУ з симптомами вірусної інфекції. Проте діагноз нового грипу у них ще не підтверджено.

Ректор МДМСУ Олег ЯНУШЕВИЧ повідомив, що заняття на факультеті середньої медичної освіти припинено. За його словами, 22 з 35 студентів факультету госпіталізовано, решта 13 перебувають на домашньому карантині. О.ЯНУШЕВИЧ зазначив, що в студентському гуртожитку, де проживають хворі, проведено санітарну обробку.

Головний санітарний лікар повідомив, що на сьогодні кількість зареєстрованих у Росії випадків грипу H1N1 досягло 807. Г.ОНІЩЕНКО відзначив, що 562 росіянина заразилися під час зарубіжних поїздок.