Нібито затриманий регіонал почув про свій "арешт" по телевізору?

Сьогодні під час отримання хабара було затримано начальника виборчого штабу Партії регіонів у Святошинському районі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту (яке транслюється у прямому ефірі) міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

У відповідь головуючий на засіданні перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ запитав у Ю.ЛУЦЕНКА: «Ви партійність встановлюєте при затриманні?».

У відповідь Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Ні, після того як народні депутати вимагають відпустити».

Тоді О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що «коли у мене сталася пригода, то ви дали доручення з’ясувати, до якої партії належить потерпілий (мабуть йдеться про ДТП, в яке потрапив автомобіль О.ЛАВРИНОВИЧА – УНІАН).

При цьому перший віце-спікер закликав Ю.ЛУЦЕНКА не вплутувати партії до розслідування кримінальних справ.

Через кілька хвилин після заяви Ю.ЛУЦЕНКА щодо затримання начальника виборчого штабу ПР у Святошинському районі, О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що начальник виборчого штабу знаходиться на робочому місці й дуже здивований вищезазначеною заявою Ю.ЛУЦЕНКА.