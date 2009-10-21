ЦВК відмовила ініціативним групам референдуму

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, рішення було прийнято сьогодні на черговому засіданні ЦВК.

Відповідні подання щодо реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою від керівників міських, районних рад та міських голів з різних регіонів України надійшли в період з 9 до 16 жовтня.

Так, на референдумі пропонувалось поставити питання: “Чи затверджуєте (схвалюєте) ви нову редакцію частини першої статті 71 Конституції України наступного змісту: "Вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів та депутатів місцевих рад є вільними й відбуваються на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування?".

Крім того, на референдум планувалось винести питання: “Чи затверджуєте (схвалюєте) ви частину першу статті 90 Конституції України наступного змісту: "Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Строк повноважень Верховної Ради України може бути продовжений лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану?".

Також пропонувалось дослідити на референдумі питання: “Чи затверджуєте (схвалюєте) ви частину другу статті 154 Конституції України наступного змісту: "Зміни та доповнення до Конституції України можуть бути затверджені безпосередньо на всеукраїнському референдуму. Зміни та доповнення до Конституції України, затверджені на такому референдумі, є загальнообов’язковими і не потребують прийняття будь-яких рішень чи здійснення дій органами державної влади або їх посадовими особами?".

Вивчивши зазначені подання та додані до них документи, ЦВК більшістю голосів дійшла висновку, що питання, схвалені учасниками зборів громадян України для утворення ініціативних груп, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму. Крім того, в процесі обговорення було зазначено, що надані документи не відповідають вимогам Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

Відтак, ЦВК прийняла рішення про відмову в реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утворених на зборах громадян України, що відбулися 14, 15 серпня та 15 вересня 2009 року.