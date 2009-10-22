Через підвищені соцстандарти легка промисловість може піти в "тінь"

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що закон про підвищення соціальних стандартів призведе до тінізації легкої промисловості.

Як повідомляє прес-служба Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, представники Всеукраїнського об`єднання роботодавців легкої промисловості звернулися до Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ з приводу ухваленого парламентом відповідного закону.

У своєму звернення вони заявили, що підприємства легкої промисловості вимушені будуть піти в тінь або закриватися, якщо закон про підвищення соціальних стандартів набуде чинності.

Представники «Укрлегпрому» стверджують, що якщо з введенням закону держава хоча б мінімально не підтримає галузь, близько 12 тис. підприємств миттєво постраждають.

«Вилучати гроші на підвищення зарплат роботодавцям просто нема звідки», - сказала виконавчий директор об`єднання Тетяна ЗАМОРОКО.

Серед нинішніх проблем легкої промисловості вона відзначила надмірні внески до Фондів соціального страхування, а також значну тінізацію галузі.

«Проблему тінізації галузі потрібно вирішувати комплексними заходами, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Проте значним кроком на шляху її вирішення може стати врегулювання питання державних закупівель».

За підсумками засідання було ухвалено рішення створити при комітеті робочу групу, яка детально проаналізує ситуацію в легкій промисловості та розробить програму підтримки галузі.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць в розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлена мінімальна заробітна плата з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

Довідка УНІАН. У 2009 році Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.