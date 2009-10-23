За словами Кириленка, НУ-НС вже підготував Мартиненку "чорну мітку"

Народний депутат від фракції НУ-НС, лідер депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО стверджує, що в НУ-НС зібрана вже достатня кількість голосів для зміни лідера фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

За словами В.КИРИЛЕНКА, у більшій частині фракції НУ-НС є бажання, аби фракція повернулася до своєї самостійної позиції.

Він зауважив, що ініціатива по зміні керівництва фракції обговорюється уже декілька місяців.

«Як будуть розвиватися події, залежить від рішення багатьох людей і кожного народного депутата», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи збираються підписи за зміну керівництва фракції, В.КИРИЛЕНКО сказав: «Він (збір підписів) уже давно відбувся».

Водночас депутат не уточнив, скільки конкретно підписів зібрано, оскільки, за його словами, вони збиралися різними людьми. «Але якби потенційно такі зміни не підтримувала більшість фракції, то про такий збір підписів взагалі не було б мови», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО також заперечив свою причетність до ініціативи щодо зміни лідера фракції НУ-НС.

«Я можу сказати точно, що ця ініціатива виходила не від мене. Цей збір підписів ініціювали ті колеги, які розуміють, що фракція повинна мати самостійну позицію, з якою рахуються і коаліція, і опозиція», - сказав він і наголосив, що до зміни керівництва фракції немає відношення Секретаріат Президента України.

«Секретаріат Президента нехай розбереться зі своїми справами і в себе наведе елементарний порядок, а не робить вигляд, що він роздає наряди депутатським фракціям. Хто-хто до цієї справи не має жодного відношення, то це Секретаріат Президента», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «Комерсант-Україна» (№ 182 від 23 жовтня), глава Секретаріату Президента України, голова політради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключає можливості відставки лідера фракції НУ-НС М.МАРТИНЕНКА і повернення на цю посаду В.КИРИЛЕНКА. Видання стверджує, що 22 жовтня члени фракції НУ-НС відновили збір підписів за відставку М.МАРТИНЕНКА.