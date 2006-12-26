Катерина Ющенко провела тест, чи є українці європейцями

Міжнародний благодійний фонд „Україна 3000" зібрав вже 250 млн. грн. із необхідних 600 млн. грн. на „Дитячу лікарню майбутнього".

Як передає кореспондент УНИАН, про це повідомила голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Підбиваючи підсумки Всеукраїнського телевізійного марафону „Дитяча лікарня майбутнього", К.ЮЩЕНКО подякувала всім ЗМІ, зокрема українським телевізійним каналам, за те, що вони допомогли зробити проект створення та будівництва “Дитячої лікарні майбутнього” загальнонаціональним. Вона також зазначила, що Всеукраїнський телевізійний марафон „Дитяча лікарня майбутнього" побив багато рекордів - за кількістю телевізійних каналів, що його транслювали - 11; за кількістю глядачів, що його дивилися, – 8,5 мільйонів; за кількістю зібраних коштів – майже 243 млн. грн, в тому числі через мобільний номер 353 – 2,4 млн. грн.

Проект підтримали всі мобільні оператори України. Так, за період з 1 листопада до 16 грудня громадяни України перерахували через мобільний номер 353 – 1,5 млн. грн., а під час телемарафону ще 900 тис. грн. Станом на 25 грудня 2006 року через мобільний номер 353 зібрано вже 2 млн. 700 тис. грн., акція зі збору коштів через мобільний номер 353 триває.

К.ЮЩЕНКО наголосила, що загалом до завершення Всеукраїнського телевізійного марафону «Дитяча, лікарня майбутнього» вдалося зібрати 242 954 000 гривень. Це кошти, які вже були перераховані на рахунок “Дитячої лікарні майбутнього” та кошти, які були задекларовані під час чотиригодинного телевізійного марафону „Дитяча лікарня майбутнього".

Станом на 25 грудня 2006 року сума задекларованих та зібраних коштів становить 250 млн. 228 тис. грн.

К.ЮЩЕНКО також зазначила, що проект збору коштів тільки розпочався, і висловила сподівання, що до нього долучаться багато нових благодійників і на етапі будівництва, і на етапі функціонування лікарні. «Телемарафон допоміг нам виконати ще одну важливу місію - відновити віру у благодійництво. Я пишаюся тим, як громадяни України відгукнулися на наш проект. Ця акція засвідчує, що ми є справжніми європейцями», - сказала К.ЮЩЕНКО.

У свою чергу голова Правління Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Олександр МАКСИМЧУК розповів, що у наступному році фонд розпочне велику компанію зі збору коштів на “Дитячу лікарню майбутнього” за кордоном. “Ми зібрали фантастичну суму – 250 мільйонів, але цього недостатньо, нам потрібно ще 350 мільйонів”, - сказав він, додавши що фонд розпочинає свою роботу в США, Німеччині, Канаді: “у нас є вже там партнери, і ми починаємо відкриття там своїх представництв”.

Керівник прес-служби Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Марина АНТОНОВА нагадала, що проект «Дитяча лікарня майбутнього» в різному форматі підтримали 15 українських телевізійних каналів. З 1 листопада 2006 року телевізійні канали України показали 3745 рекламних роликів на підтримку проекту „Дитяча лікарня майбутнього" та з анонсом Всеукраїнського телевізійного марафону „Дитяча лікарня майбутнього". Всі телеканали транслювали ролики безкоштовно. К.ЮЩЕНКО при цьому зауважила, що вартість цих роликів майже 1,5 млн. доларів, і “це внесок телеканалів в нашу акцію”.

О.МАКСИМЧУК розповів про структуру та плани будівництва майбутньої лікарні. За його словами, “Дитяча лікарня майбутнього” розрахована на 250 ліжок, матиме консультативно-діагностичний відділ; радіологічний комплекс; пансіонат та гуртожиток для медичного персоналу; господарчий комплекс; паркову зона з ігровими майданчиками та інше.

На прес-конференції повідомлялося, що в лютому 2007 року Фонд планує оголосити відкритий конкурс на посаду Директора Дитячої лікарні майбутнього. У квітні 2007 року Фонд планує вийти на етап затвердження проекту Дитячої лікарні майбутнього.