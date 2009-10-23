У ГПУ кажуть, що заяву матері жертв педофілів в очі не бачили

У Генеральній прокуратурі здивовані висловлюванням народного депутата Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА про зникнення заяви матері постраждалих від розбещення дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Києві заявив заступник генпрокурора Віктор ПШОНКА.

“Ми у Генеральній прокуратурі дуже здивовані заявою Георгія ОМЕЛЬЧЕНКА, де він говорить, що у Генеральній прокуратурі зникла заява матері жертв педофілії”, - сказав він.

При цьому В.ПШОНКА пояснив, що від Г.ОМЕЛЬЧЕНКА до Генпрокуратури надходила заява, датована 22 вересня, у якій депутат написав, що в нього є дані, що працівники «Артеку» задіяні у цьому злочині.

“Уже тоді слідством і прокуратурою перевірялася ця версія. Заяви матері не було у додатках до листа Г.ОМЕЛЬЧЕНКА”, - зауважив заступник генпрокурора.