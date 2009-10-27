У Президенти збирається йти лідер забороненої партії

Лідер партії "Родина" Ігор МАРКОВ повернувся в Одесу. Про це ІА "МІСТ-Одеса"повідомив сам І.МАРКОВ під час телефонної розмови у вівторок.

За словами І.МАРКОВА, найближчим часом він має намір у судовому порядку оскаржити рішення Міністерства юстиції України про скасування реєстрації партії "Родина". "Я вже подав позов до суду", - підкреслив І.МАРКОВ.

Він також зазначив, що розглядає можливість балотуватися на посаду Президента України. "Поки що остаточно рішення немає. Але думки такі є", - заявив І.МАРКОВ.

Тим часом правоохоронні органи не мають наміру щось робити у зв`язку з поверненням І.МАРКОВА в Одесу. "Ми МАРКОВИМ не займаємося. Наскільки мені відомо, справа по ньому закрита. Якщо він повернувся, то в розшуку вже не значиться", - прокоментував появу І.МАРКОВА працівник Центру суспільних зв`язків ГУ МВС України в Одеській області Владимир ШАБЛІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, І.МАРКОВ - лідер партії "Родина", існування якої було визнане недійсним Міністерством юстицій України 8 вересня нинішнього року, був оголошений у розшук на території України 10 вересня 2009 року.

Постанова про оголошення в розшук була винесена у зв`язку з тим, що І.МАРКОВ не з`явився на допит у зв`язку із порушенням проти нього кримінальної справи за звинуваченням у побитті учасника мітингу Всеукраїнського об`єднання "Свобода" 2 вересня 2007 року за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("злісне хуліганство").

Увесь цей час І.МАРКОВ, за його словами, перебував на лікуванні в одній з підмосковних клінік.