Один лише крок Ющенка дає право сказати: це - подарунок Божий?

“З моєї точки зору, Віктор Ющенко — подарунок Божий”. Саме так ствердив коментатор Російської служби «Радіо «Свобода», коментатор історичних подій у документальному серіалі «Намєдні» Леоніда Парфьонова, Анатолій Стріляний у інтерв’ю “ Україні молодій ”.

Пан Стріляний вважає Президента України “звичайною людиною, може, навіть трішечки занадто звичайною”, але водночас “він - великий Президент”. На його думку, на таку оцінку заслуговує вже один вчинок Ющенка, коли торік він “засудив Росію за напад на Грузію. Це був величезний історичний крок. І тільки один цей крок дає мені право сказати, що це великий Президент. Треба підкреслити, що якраз для таких вчинків народи й обирають президентів або мають від Господа Бога королів і царів, якщо вони справжні королі і царі”, - вважає журналіст.

“Президента обирають не для того, щоб він визначав остаточну ціну на молоко від тітки Гальки в селі Рябина і навіть не для того, щоб укладати вигідні для країни газові угоди, як це не дивно звучить напередодні зими. Ющенко це знає (наскільки свідомо — мене не обходить). Народи обирають президентів для того, щоб ось у таку мить, як напад Росії на Грузію, сказати від імені держави те, що сказав Віктор Ющенко.

Менші кроки Ющенка — теж кроки справжнього Президента. Зокрема те, що він відкрив людям правду про Голодомор. Незважаючи на «ексцеси виконавців», на те, що цю кампанію робили все ще радянські люди і по–радянському — в дусі та в кращих традиціях радянської пропаганди, факт, що Ющенко спробував привернути увагу суспільства і світу до Голодомору — це крок справжнього Президента. Це крок людини з державницькою і просто людською інтуїцією, яка розуміла: «Час плине. Треба або зараз, або ніколи».

“Якби я — антирадянська людина, російський демократичний літератор і український буржуазний націоналіст за покликанням — усі ці роки жив на Місяці, а потім з’явився тут і дізнався тільки одне: що нікого у світі путінізм так люто не ненавидить, як Ющенка, мені було б цього досить, щоб підняти за Ющенка обидві руки”, - резюмував пан Стріляний.