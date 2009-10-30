Керівник архіву СБУ: політики проводять власні інформаційні ігри

Політикам не потрібна історія. Таку заяву під час прес-конференції у «Главред-медіа»зробив директор архіву СБУ Володимир В’ятрович.

«Політики використовують історію тільки як розмінну монету перед черговими виборами, абсолютна більшість політиків не зацікавлена в історичній правді», – сказав він.

В’ятрович вважає, що незнання більшістю громадян України історії своєї країни і, зокрема, відносно діяльності УПА в роки Другої світової війни, «дозволяє політикам здійснювати різноманітні маніпуляції, проводити власні інформаційні ігри і отримувати від них політичні дивіденди».

Керівник архіву СБУ додав, що на сьогодні архівні документи розміщені у вільному доступі, і кожен громадянин України може ознайомитися з ними.