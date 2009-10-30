На в'їздах до Криму - цілодобовий епідемічний контроль

На в`їздах до Криму організовано цілодобовий епідемічний контроль для недопущення розповсюдження на території півострова пандемічного грипу А/H1N1.

«Створено протиепідеміологічний штаб, у медичних установах є необхідна вакцина, і, звичайно, відповідними службами вже організовано цілодобовий епідемічний контроль на всіх в`їздах до Криму, в аеропорту, на залізницях і автовокзалах», - цитує голову Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА його прес-секретар Алла ГОРЄВА.

Кримський спікер зазначив, що ситуація перебуває під жорстким контролем Міністерства охорони здоров`я автономії. МОЗ отримало розпорядження та інструкції.

«Цілодобово працює санітарна авіація, яка по першому дзвінку готова виїхати для надання екстреної медичної допомоги в будь-який куточок Криму», - додав А.ГРИЦЕНКО.

Голова парламенту автономії зазначив, що «коли насувається така біда, вся кримська спільнота має консолідуватися». «Провокації й панікерство з політичним відтінком у подібній ситуації неприпустимі», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.