У Черновецького «сплавили» ще одну частину Андріївського узвозу

Київська міська рада довідвела компанії “Транзнешнл Рісорз, Л.Л.С.”, з якою підписано угоду про партнерство, ділянку землі на Андріївському узвозі, 15, біля Замка Ричарда.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення підтримали на засіданні сесії Київради 29 жовтня 67 з 97 присутніх у залі депутатів.

Згідно з рішенням, земельна ділянка передана в оренду на 50 років.

У рішенні зазначається, що угода про співпрацю і співробітництво Київрада і “Транзнешнл Рісорз, Л.Л.С.” була підписана 6 грудня 2001 року і передбачала проведення робіт з реставрації та пристосування пам’ятки архітектури (Замка Ричарда) та подальше його обслуговування й експлуатацію як майнового комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури.

У зауваженнях начальника ГУ земельних ресурсів Юрія КУЛАКОВСЬКОГО до підготовленого проекту рішення зазначається, що питання довідведення землі компанії “Транзнешнл Рісорз, Л.Л.С.” має бути погоджено з постійною комісією Київради з питань культури та туризму.

Керівник вказаної комісії Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ в інтерв’ю УНІАН сказав, що направив відповідні запити щодо того, якою є необхідність довідводу земельної ділянки, і щодо того, для чого конкретно це необхідно. Але на момент прийняття рішення на засіданні сесії так і не отримав відповіді.

Крім того, О.БРИГИНЕЦЬ висловив сумніви щодо доцільності прийняття цього останнього рішення Київради виходячи з того, що з 2001 року із Замком Річарда ніяких змін на краще не відбулося, ніяких робіт компанією “Транзнешнл Рісорз, Л.Л.С.” не проводилось, він як стояв у занедбаному стані, так в ньому і залишається на сьогодні.