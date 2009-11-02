Черновецький хоче обмежити в’їзд у Київ

Влада Києва готує лист до уряду з проханням під час епідемії грипу обмежити в’їзд у столицю.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення про підготовку звернення дав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час засідання оперативного штабу по боротьбі з розповсюдженням епідемії грипу, що діє при Київській міській державній адміністрації.

“Я сьогодні доручаю Броніславу СТИЧИНСЬКОМУ (заступнику голови КМДА – керівнику апарату Київської міської державної адміністрації – УНІАН) підготувати звернення до Кабінету міністрів з тим, щоб з карантинних зон максимально обмежити в’їзд людей на територію Києва і, напевно, інших східних областей України. Це можливо. І, здається, Кабінет міністрів вже цієї проблемою займається”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва підкреслив, що влада столиці звернеться до уряду вже з конкретними пропозиціями.

“По системі залізниці до нас прибуває щодня, за моїми даними, до 2 млн. людей. Це проблема, по-моєму, номер один”, - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня український уряд оголосив карантин в 9-ти західних областях України - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій.

Станом на 2 листопада в Україні зареєстровано 255 тисяч хворих на грип і ГРВІ, з них 15 тисяч госпіталізовано. Офіційно в Україні підтверджено 22 випадки захворювання на грип A/H1N1.

За даними Міністерства охорони здоров`я України, у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 170 хворих, 67 осіб померли (з них 29 - у Львівській, 14 – у Тернопільській, 12 – в Івано-Франківській областях).

При цьому, за даними Міністерства охорони здоров`я, минулого року з діагнозом “пневмонія” в Львівській області померло 245 осіб, у Тернопільській – 89, в Івано-Франківській – 88 осіб.