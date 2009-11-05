Польща закликає США захистити її від російської агресії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ закликає США розмістити підрозділи американських збройних сил на території Польщі.

Про це він заявив під час виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, повідомляєNEWSru.

За його словами, нині в Польщі перебуває лише шестеро американських військовослужбовців. Тим часом, нещодавно Росія і Білорусь проводили військові навчання поблизу кордонів з Польщею за участю сотень танків. "Якщо перед вами з одного боку 900 танків, а з іншою шестеро військовослужбовців, чи будете ви впевнені в собі?", - заявив глава МЗС Польщі.

"Коли 10 років тому Польща вступала в НАТО, Росія запевнила, що жодних військ Альянсу не буде в цьому регіоні. Але ніхто тоді й не уявляв, що під "жодними військами" сприйматиметься "абсолютно жодні", - відзначив Р.СІКОРСЬКИЙ.

Польща і Чехія вітали візит віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА минулого місяця, направлений на те, щоб знизити напругу у зв`язку з переглянутими планами США щодо розміщення систем ПРО в цих країнах, наводить слова Р.СІКОРСЬКОГО агентство «Рейтер».

Проте, як відзначив глава МЗС Польщі, військовий потенціал був би переконливішим, аніж тільки слова. "Якщо ви можете собі це дозволити, нам би хотілося невеликого стратегічного підбадьорювання", - заявив Р.СІКОРСЬКИЙ, повідомляє РІА «Новости».