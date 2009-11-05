БЮТ сподівається витрусити мільярд з Нацбанку уже сьогодні-завтра

Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН запевняє, що 1 млрд. грн., виділений на боротьбу з епідемією грипу є, і Національний банк України має його виділити найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи заяви деяких політиків, що цих коштів у бюджеті немає.

«Один мільярд є. Є такий резерв, і коли Національним банком буде керувати людина, яка буде говорити народу правду, то, повірте мені, всі питання будуть віршуватися», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, уже сьогодні-завтра 1 млрд. грн. Нацбанком повинен бути виділений.

Відповідаючи на запитання, які заходи будуть вживатися, якщо ці кошти все ж не будуть виділені, А.КОЖЕМ’ЯКІН сказав: «Для цього є контролюючі органи. Вони повинні перевірити того, хто каже, що немає цих грошей».

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік», який передбачає збільшення на 1 млрд. грн. коштів резервного фонду держбюджету для профілактики й лікування хворих на грип.