Тігіпко: побудова відносин з Мінськом на бажанні насолити Москві - помилка

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає помилкою України побудову відносин з Мінськом «на бажанні насолити комусь у Москві».

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, коментуючи сьогоднішній візит в Україну Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, він сказав: «Для України Білорусь – дуже важливий партнер. Але було б помилкою будувати відносини з Мінськом на бажанні насолити комусь у Москві».

«Добре, що в Києві не залишилося охочих експортувати помаранчеву революцію сусідам, – зазначив С.ТІГІПКО. – Але погано, що й нова українська політика щодо Білорусі продиктована ззовні».

Він пояснив, що останнім часом Євросоюз і США реалізовують новий проект з ослаблення впливу Росії на пострадянському просторі – за рахунок відриву від неї традиційних союзників і, в першу чергу, Білорусі. О.ЛУКАШЕНКУ, зазначає С.ТІГІПКО, несподівано легко пробачили відсутність громадянських свобод в країні, репресії проти опозиціонерів та безслідне зникнення деяких із них, і навіть витіснення західних компаній з білоруської економіки.

В.ЮЩЕНКУ, на думку С.ТІГІПКА, «в цій грі відведена роль посередника в налагодженні контактів з ЛУКАШЕНКОМ, з яким західні лідери особисто зустрічатися бояться через ймовірну критику правозахисників».

«Правда, що економічні й соціально-гуманітарні питання були в порядку денному переговорів президентів. Однак лейтмотивом зустрічі стала розмова про проект ЄС «Східне партнерство» та інші бонуси, які Мінськ отримає за торпедування російських проектів на пострадянському просторі. Навіщо це ЛУКАШЕНКУ – зрозуміло. Він торгується з усіма й намагається грати на суперечностях Москви та Заходу. Але користь від такої дружби для України, щонайменше, сумнівна», – заявив С.ТІГІПКО.