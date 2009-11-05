«20 років після падіння Берлінської стіни: здобутки та перспективи» - круглий стіл у Києві

Центр міжнародних та порівняльних досліджень організовує 10 листопада 2009 р. у м. Києві міжнародний круглий стіл

"20 РОКІВ ПІСЛЯ ПАДІННЯ БЕРЛІНСЬКОЇ СТІНИ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

У програмі: 9.30 – 10.00 - Реєстрація учасників та гостей круглого столу. 10.00 – 12.00 - Дискусія в рамках круглого столу. Дискусію веде пан Олег Грицаєнко, керівник європейських програм Центру міжнародних та порівняльних досліджень.

У круглому столі візьмуть, зокрема, участь:

- Й.В. Пан Ганс-Юрген Гаймзьот, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в України;

- Й.В. Пан Андраш Баршонь, Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні;

- Й.В. Архієпископ Іван Юркович, Апостольський Нунцій в Україні;

- представник Посольства Російської Федерації в Україні;

- Пан Леонід Кожара, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах;

- Пан Сергій Гриневецький, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони;

- Пан Михайло Згуровський, Ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

- депутати Верховної Ради України, експерти у галузі міжнародних відносин, представники іноземних дипмісій.

Місце проведення круглого столу: конференц-зал у будинку Міжнародного економічного комітету.

Адреса: вул. Петрозаводська 2-а, 6 поверх.

Прохання повідомити про Вашу присутність на круглому столі за тел. 253-20-99, +380 67 953 54 42, e-mail: a.orel@cics.com.ua, o.hrytsaienko@cics.com.ua.