«20 років після падіння Берлінської стіни: здобутки та перспективи» - круглий стіл у Києві

16:57, 05 листопада 2009
Політика
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Центр міжнародних та порівняльних досліджень організовує 10 листопада 2009 р. у м. Києві міжнародний круглий стіл

"20 РОКІВ ПІСЛЯ ПАДІННЯ БЕРЛІНСЬКОЇ СТІНИ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

У програмі:

 9.30 – 10.00 -   Реєстрація учасників та гостей круглого столу.

 10.00 – 12.00  -  Дискусія в рамках круглого столу.

Дискусію веде пан Олег Грицаєнко, керівник європейських програм Центру міжнародних та порівняльних досліджень.

 У круглому столі візьмуть, зокрема, участь:

 - Й.В. Пан Ганс-Юрген Гаймзьот, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в України;

 - Й.В. Пан Андраш Баршонь, Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні;

 - Й.В. Архієпископ Іван Юркович, Апостольський Нунцій в Україні;

 - представник Посольства Російської Федерації в Україні;

 - Пан Леонід Кожара, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах;

 - Пан Сергій Гриневецький, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони;

 - Пан Михайло Згуровський, Ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

 - депутати Верховної Ради України, експерти у галузі міжнародних відносин, представники іноземних дипмісій.

 Місце проведення круглого столу: конференц-зал у будинку Міжнародного економічного комітету.

 Адреса: вул. Петрозаводська 2-а, 6 поверх.

 Прохання повідомити про Вашу присутність на круглому столі за тел. 253-20-99, +380 67 953 54 42, e-mail: a.orel@cics.com.ua, o.hrytsaienko@cics.com.ua.

 

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