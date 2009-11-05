«20 років після падіння Берлінської стіни: здобутки та перспективи» - круглий стіл у Києві
Центр міжнародних та порівняльних досліджень організовує 10 листопада 2009 р. у м. Києві міжнародний круглий стіл
"20 РОКІВ ПІСЛЯ ПАДІННЯ БЕРЛІНСЬКОЇ СТІНИ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"
У програмі: 9.30 – 10.00 - Реєстрація учасників та гостей круглого столу. 10.00 – 12.00 - Дискусія в рамках круглого столу.
9.30 – 10.00 - Реєстрація учасників та гостей круглого столу.
10.00 – 12.00 - Дискусія в рамках круглого столу.Дискусію веде пан Олег Грицаєнко, керівник європейських програм Центру міжнародних та порівняльних досліджень.
У круглому столі візьмуть, зокрема, участь:
- Й.В. Пан Ганс-Юрген Гаймзьот, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в України;
- Й.В. Пан Андраш Баршонь, Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні;
- Й.В. Архієпископ Іван Юркович, Апостольський Нунцій в Україні;
- представник Посольства Російської Федерації в Україні;
- Пан Леонід Кожара, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах;
- Пан Сергій Гриневецький, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони;
- Пан Михайло Згуровський, Ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";
- депутати Верховної Ради України, експерти у галузі міжнародних відносин, представники іноземних дипмісій.
Місце проведення круглого столу: конференц-зал у будинку Міжнародного економічного комітету.
Адреса: вул. Петрозаводська 2-а, 6 поверх.
Прохання повідомити про Вашу присутність на круглому столі за тел. 253-20-99, +380 67 953 54 42, e-mail: a.orel@cics.com.ua, o.hrytsaienko@cics.com.ua.