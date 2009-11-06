Польські експерти: Тимошенко спеціально спровокувала паніку

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО боротьбу з епідемією грипу використовує для відволікання уваги суспільства від недоліків у своїй роботі.

Про це йдеться в аналізі Центру східних досліджень (OSW, Варшава), текстом якого володіє УНІАН.

«Прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО намагається використати боротьбу з епідемією у своїй виборчій кампанії, відвертаючи увагу від відповідальності свого уряду за численні недопрацювання, зокрема, за критичний стан бюджету держави», - зазначається у документі.

Польські експерти також зауважили, що український уряд цього року перебрав на себе обов’язки місцевих органів влади, які у попередні роки займалися контролем епідемічної ситуації, й своєю інформаційною політикою спровокував паніку серед населення.

За оцінками польських аналітиків, кількість захворювань на ГРВІ та грип за останні два тижні відповідають показникам минулих років, а наявність нового вірусу грипу A/H1N1 підтверджено лише у кількох хворих.

«Незважаючи на це, інформація про виявлення в Україні цього вірусу, оголошена в рамках інформаційної кампанії уряду, стала причиною паніки в Україні», - переконані польські експерти.