ЦВК зареєструвала Мороза кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія України зареєструвала лідера Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА кандидатом на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК одноголосно.

Центрвиборчком не знайшов порушень у документах, поданих О.МОРОЗОМ на реєстрацію кандидатом у президенти.

Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ вручив О.МОРОЗУ посвідчення кандидата.

Крім того, комісія зареєструвала уповноважену особу кандидата на пост Президента О.МОРОЗА у ЦВК з правом дорадчого голосу Володимира ТАРАСОВА.

Як повідомляв УНІАН, представники О.МОРОЗА подали документи до ЦВК на реєстрацію його кандидатом на пост Президента України 5 листопада.