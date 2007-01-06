Кінах про ринок землі, мораторій, вето і інвестиційну привабливість

Народний депутат України (фракція “Наша Україна”), президент УСПП Анатолій КІНАХ упевнений, що сьогодні необхідно прискорити роботу з формування цивілізованого ринку землі в країні. Про це повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

На його переконання, відкладання питання щодо формування цивілізованого ринку землі «до кращих часів» не додає інвестиційної привабливості вітчизняному АПК, гальмує розвиток та здійснення структурних реформ у АПК загалом, пролонгує ряд зловживань та тіньових схем у сфері земельних відносин. «Тому ветування главою держави мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2008 року є доцільним та обґрунтованим», - зазначив він.

За словами народного депутата, на сьогодні необхідно зосередитися над тим, щоб у максимально стислі терміни сформувати систему іпотеки, земельний кадастр, розмежувати землі комунального, сільськогосподарського та іншого призначення, надати землі статус суб’єкта ринкових відносин. «Це саме ті пріоритети, над якими повинен сконцентруватися парламент», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня 2007 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про продовження до 1 січня 2008 року мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

Антикризова коаліція ВР планує спробувати подолати це вето 9 січня.