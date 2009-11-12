Противсіх заявляє, що його вже хочуть зняти з виборів

Кандидат у президенти України Василь Противсіх заявляє, що його хочуть зняти з виборів. Про це він повідомив кореспондентові УНІАН.

«Як я й попереджав на недавній прес-конференції, сьогодні до Київського апеляційного адміністративного суду порушуючи всі процедури і закони подано скаргу від якогось громадянина з вимогою зняти мене з виборів. Мені повідомили також, що за зняття мене з виборів для суду приготовано 20 мільйонів доларів, - підкреслив Василь Противсіх. -Я хочу заявити привселюдно: це порушення Конституції, це наруга над демократією і правом вибору, це використання судової системи в політичних цілях!»

Василь Противсіх має намір звернутися до Президента України Віктора Ющенка як гаранта Конституції і генерального прокурора Олександра Медведька з вимогою не допустити «злочину проти народу і демократії».

«Якщо відбудеться незаконне зняття мене з виборів, - заявив Василь Противсіх, - ми можемо сміливо говорити, що в Україні немає демократії і немає законів, а можновладці вже всі наперед розподілили і поділили, зробивши вибір за народ і замість народу!»