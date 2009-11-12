Ющенко готовий «на очах всієї нації» зробити собі щеплення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий публічно зробити собі щеплення від грипу, щоб таким чином подати приклад всім українцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі кременчуцької телекомпанії «Візит».

Президент зауважив, що сьогодні заспокоюватись рано, оскільки експерти ВОЗ говорять, що друга хвиля епідемії буде набагато складнішою, ніж перша. Тому, за його словами, має відбутись вакцинація, яка на сьогоднішній день повністю програна урядом.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що нещодавно запитував у урядовців, хто з них прищеплений, і отримав негативну відповідь.

«Я готовий сісти першим (зробити щеплення), але при умові, що ви біля мене (урядовці – УНІАН), і на очах усієї нації отримати це щеплення, подати приклад», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що це його обов’язок.

Він також зазначив, що проблему не можна вирішити носінням маски чи закриттям шкіл, інститутів. «Треба виходити з цього, в значній мірі надуманого, шоку політичного, а потім вже й психологічного», - сказав В.ЮЩЕНКО, вчергове звинувативши Юлію ТИМОШЕНКО в прорахунках під час подолання епідемії.

На думку глави держави, прем’єр-міністр політизувала цей процес. За його словами, саме вона своїми поїздками по регіонах і заявами викликала паніку. «Це політичне махлювання. Це призвело до паніки, а паніка привела з собою ажіотаж. Таміфлю розібрали швидше, ніж вітамін С», - сказав В.ЮЩЕНКО.