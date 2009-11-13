Литвин не розуміє логіки Ющенка щодо «грипозного» мільярда

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО повинен підписати закон щодо виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу, оскільки його ветування призведе до нового політичного протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою в Броварах на Київщині.

«Моя позиція полягає в тому, що із економічної, соціальної, медичної точок зору Президент України мав би підписати цей закон, бо інше призведе до протистоянь із взаємних звинувачень», - сказав спікер.

В той же час, за словами В.ЛИТВИНА, вже зараз можна передбачити, що вето, в разі його застосування до цього закону, буде подолане.

«То навіщо Президенту це робити?», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН також зауважив, що на сьогодні, з огляду на спад епідемії, логічно постає питання про припинення карантину. Водночас, зауважив голова ВР, це має відбутися тільки в тому випадку, якщо всі населенні пункти будуть забезпечені теплом.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику і лікування хворих грипом.

11 листопада Президент заявив, що має намір ветувати закон про виділення 1 млрд. грн. на подолання епідемії грипу, оскільки Національному банку України “нема звідки узяти” цих коштів.

Глава держави зауважив, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.

Зокрема, коментуючи законопроект, Президент наголосив, що відповідно до фінансового плану НБУ, станом на 1 січня 2010 року його баланс становитиме близько 600 млн. грн. перевищення доходів над витратами. Тому Нацбанк у разі набуття чинності законом буде змушений здійснити емісію - тобто надрукувати гроші.