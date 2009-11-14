Екс-лідер харківських рухівців не хоче бути «в кишені у Тимошенко»

Анатолій СЕМЕНЧЕНКО, який склав із себе повноваження голови Харківської обласної організації Народного Руху України, вважає, що Рух відступився від власних національно-демократичних програмних засад, підтримавши кандидата у президенти Юлію ТИМОШЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ХОО НРУ, про це йдеться у заяві А.СЕМЕНЧЕНКА з приводу складення повноважень керівника Харківської облорганізації НРУ.

«Вважаю, що, підтримавши кандидатом у президенти лідерку БЮТ та партії «ВО «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО, людину яка очолює протилежну від національно-демократичної за ідеологією політичну силу, яка за своїми діями є авантюрним, цинічним, непослідовним та з ознаками диктаторства керівником, яка за світоглядними цінностями тяжіє до соціалістичних популістських цінностей, – Народний Рух України тим самим остаточно поставив на собі жирну крапку як на національній і демократичній політичній силі», - заявив А.СЕМЕНЧЕНКО.

На його думку, «таке стало можливим у результаті діяльності Бориса ТАРАСЮКА та його найближчого оточення з керівництва Руху (В.КОВАЛЬ, В.КУЙБІДА, О.ЧОРНОВОЛЕНКО) упродовж усіх років його головування в Русі. Ними Народний Рух України перетворено на таке собі політичне закрите акціонерне товариство цих осіб зі сповідуванням «ідеології меркантильності», з псевдо-внутрішньою партійною демократією. Взяти для прикладу хоча б останню заборону ЦКРК НРУ на обговорення та пропозиції в середовищі партії стосовно висунення можливої кандидатури на президентську посаду від Руху».

А.СЕМЕНЧЕНКО також вважає, що, проголосувавши на ХVІІІ з’їзді НРУ (третій етап) за підтримку кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО, «Рух продемонстрував, що йому байдуже до майбутньої долі України, до загальноукраїнських національних та демократичних цінностей, а також продемонстрував те, що відтепер він готовий обслуговувати кланово-олігархічне оточення Ю.ТИМОШЕНКО в корисливих інтересах верхівки Руху, заради отримання ними кількох прохідних місць по списку БЮТ на наступних парламентських виборах».

На думку лідера харківських «рухівців», який керував організацією 15 років, «таке рішення з’їзду також засвідчило ще й те, що Народний Рух України, маючи практично нульовий партійний рейтинг та аналогічний рейтинг його керівника – Бориса ТАРАСЮКА, здійснив свій останній торг: продав бренд «Народний Рух України» Юлії ТИМОШЕНКО та її політичній силі, аби у цій президентській кампанії Рух не «плутався під ногами», а був у неї «в кишені».

«У такій партії, яка відступилася від власних національно-демократичних програмових засад, де зовсім не залишилося Чорноволівського духу (хіба що – лише риторика про нього), я не бачу собі місця, а тому заявляю про складання з себе повноважень голови Харківської обласної організації Народного Руху», - йдеться у заяві А.СЕМЕНЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2009 р. провід Харківської обласної організації НРУ прийняв ухвалу, у якій засудив рішення з’їзду НРУ підтримати на президентських виборах прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО і виступив за підтримку чинного Президента В.ЮЩЕНКА.

13 листопада провід Харківської облорганізації Народного руху України вийшов зі складу Руху.