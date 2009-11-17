Литвин вже вибрав собі прем'єр-міністра
15:36, 17 листопада 2009Політика
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Спікер назвав ім`я у Харкові
Голова Верховної Ради України, кандидат на посаду Президента України Володимир ЛИТВИН у разі перемоги на виборах запропонує кандидатуру Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО на посаду прем`єр-міністра України.
Про це В.ЛИТВИН сьогодні сказав у коментарі ІА "МІСТ-Харків".
"Я пропонуватиму на посаду прем`єра Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО. Чому? Тому що він керував великою областю (С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ – екс-губернатор Одеської області), має досвід управлінської і господарської роботи. Тобто поєднує в собі ті якості, які, на мою думку, мають бути у глави уряду", – сказав В.ЛИТВИН.
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