Литвин вже вибрав собі прем'єр-міністра

Голова Верховної Ради України, кандидат на посаду Президента України Володимир ЛИТВИН у разі перемоги на виборах запропонує кандидатуру Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО на посаду прем`єр-міністра України.

Про це В.ЛИТВИН сьогодні сказав у коментарі ІА "МІСТ-Харків".

"Я пропонуватиму на посаду прем`єра Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО. Чому? Тому що він керував великою областю (С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ – екс-губернатор Одеської області), має досвід управлінської і господарської роботи. Тобто поєднує в собі ті якості, які, на мою думку, мають бути у глави уряду", – сказав В.ЛИТВИН.