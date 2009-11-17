Литвин хоче побачити у ВР і Ющенко, і Тимошенко

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією особисто представити у парламенті кандидатуру на посаду міністра оборони, викласти своє бачення ситуації в оборонній сфері та шляхів її покращення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це спікер поінформував сьогодні на прес-конференції у Харкові, зазначивши, що направив такий лист главі держави відповідно до рішення Погоджувальної ради.

Керівник парламенту при цьому нагадав, що згідно із законом про Кабінет міністрів України, Президент України має особисто представляти парламенту кандидатури на посади міністрів зовнішніх справ і оборони.

У відповідь на пропозицію глави держави розглянути у парламенті питання про стан справ у Міністерстві оборони, насамперед у частині фінансування, і заслухати відповідний звіт прем`єр-міністра, В.ЛИТВИН у своєму листі пропонує наступну послідовність: Президент особисто представляє у Верховній Раді кандидатуру на посаду міністра оборони; викладає своє бачення і дає оцінку ситуації, що склалася в оборонній сфері, і називає відповідальних за неї; вносить свої пропозиції щодо подальших дій у цій сфері з урахуванням прийнятності запропонованого обсягу фінансування у 20 млрд. грн.; парламент заслуховує інформацію прем`єр-міністра.

При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що звіт прем`єр-міністра, якого вимагає Президент, згідно із законодавством, заслуховується у разі постановки питання про відповідальність уряду, а це, за словами керівника парламенту, «дещо інша процедура».

«Буде це звіт, інформація чи доповідь – неважливо. Головне – щоб було розкрито суть проблеми і запропоновані підходи, які б дозволили отримати прийнятне рішення», - сказав голова Верховної Ради України.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо його особистої оцінки шансів Юрія ЄХАНУРОВА вдруге очолити Міністерство оборони, В.ЛИТВИН зазначив: «Не варто було Президенту вносити кандидатуру, щодо якої можна спрогнозувати відсутність результату».

На його думку, такий крок означатиме подальшу «каталізацію конфлікту» у владі. «Крім того, ми будемо виставляти себе у неприглядному вигляді перед світом, не кажучи про настрої і оцінки з боку людей», - додав В.ЛИТВИН.

На переконання керівника парламенту, «з цього питання має відбутися діалог, консультації, в результаті чого має бути прийняте рішення, яке відповідатиме інтересам справи, інтересам держави».

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв, що в найближчі дні внесе подання на призначення Ю.ЄХАНУРОВА міністром оборони.

“Я буду наполягати на кандидатурі Ю.ЄХАНУРОВА. Це міністр, якого безпідставно звинуватили у необ’єктивній інформації і відправили у відставку», - сказав Президент України.

«Пройшло більше п’яти місяців. Жодна кримінальна справа по факту корупції міністра ЄХАНУРОВА не розглядається в судах», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши думку, що це свідчить про те, що Юлія ТИМОШЕНКО ввела в оману українське суспільство, звинувачуючи міністра оборони в корупції.