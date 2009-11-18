Богословська не розуміє, навіщо забирати у дітей рік дитинства

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає освітуодним із пріоритетних напрямів розвитку держави.

«Освіта - це наш квиток до клубу розвинутих країн світу. Без неї неможливо розвивати національне високотехнологічне виробництво, саме вона є необхідною умовою побудови демократії», - зазначила І.БОГОСЛОВСЬКА в коментарі УНІАН.

Політик, оцінюючи стан вищої освіти в Україні, заявила, що необхідно відмовитися від бездумного копіювання Болонських стандартів. Реформуючи вищу освіту, влада бездумно знищує старе і не пропонує нічого якісно нового, вважає кандидат.

«В Україні «вихолостили» освіту: 80 відсотків студентів українських вузів вже на другому курсі знають, що не будуть працювати за спеціальністю. А все через те, що система освіти не пов’язана з ринком праці. Як наслідок - у нас немає відповідного попиту на хороших спеціалістів», - підкреслює І.БОГОСЛОВСЬКА.

Кандидат на пост Президента України пропонує переглянути політику держзамовлення у ВНЗ і створити умови для розвитку талановитої молоді. Крім того, І.БОГОСЛОВСЬКА вважає за необхідне повернутися до 10-річної освіти в середній школі.

«У нас немає ані підручників, ані методологічної бази для 12-річної освіти. Незрозуміло, навіщо забирати у дітей рік дитинства», - каже політик.

І.БОГОСЛОВСЬКА нагадує, що проблема здоров’я школярів вже встигла перетворитися на національну.

«Регулярними є повідомлення про смерті школярів за партою чи на спортивному майданчику. У школах серед школярів ніхто не займається профілактикою шкідливих для здоров’я звичок. Саме тому до системи освіти потрібно повернути лікарів та медсестер. Школа має стати головним етапом формування у громадян культури здорового способу життя», - зауважує політик.

Кандидат у президенти зазначає, що питання реформування освіти — одне з найголовніших пунктів її передвиборчої програми «Дорога правди. Робота. Порядок. Віра».

«Після перемоги на виборах одним із перших моїх кроків стане реалізація трьох національних програм. Однією з них буде «Освіта». Крім змін стандартів, підходів, вона передбачає забезпечення високого рівня оплати праці вчителя, педагога. Адже без підняття престижу професії ми нічого не змінимо», - підсумувала І.БОГОСЛОВСЬКА.