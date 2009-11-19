Тимошенко зброєю не торгує, але після виборів за це візьметься

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне активізувати використання потенціалу України на ринку озброєнь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на брифінгу.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогоднішній день торгівля зброєю не є компетенцією уряду.

«Ви знаєте, що компанія «Укрспецекспорт», яка й займається співпрацею у військово-технічній сфері, а крім того, Міноборони, яке є безпосереднім учасником, по суті, не перебуває в компетенції управління урядом. Це компетенція управління Президента. Після виборів Президента, я думаю, ми істотно посилимо цю роботу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що Україна має унікальне озброєння і великі науково-технічні напрацювання в галузі його створення, і може реалізовувати висококласну військову техніку.

Але, на жаль, сказала прем`єр, за останні п`ять років потенціал України в цьому напрямі практично було знекровлено і знівельовано.