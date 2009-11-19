Луценко: мене абсолютно не хвилює, скільки грошей вкрадуть з банку

У пограбуваннях банків, у першу чергу, винні банкіри, заявляє Луценко

У масових пограбуваннях банків в Україні, у першу чергу, винні банкіри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

Кажучи про серію останніх розбійних нападів на банківські установи, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Якщо чесно говорити, цілком чесно, то я вважаю, що в цих злочинах, у першу чергу, винні банкіри».

Він пояснив, що банкіри сьогодні «вже відкрито заявляють, що вони жодним чином не оплачуватимуть відеосистеми спостереження або інші запобіжні заходи, тобто вони вважають, що сума вкраденого не така вже й велика порівняно з тією сумою, яку потрібно вкласти в безпеку».

“А отже, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, - я теж можу сказати прямим текстом те, що я думаю: мене абсолютно не хвилює, скільки грошей вкрадуть з банку, мене хвилює тільки одне - що незахищені банки є живильним середовищем для злочинців».

За його словами, «безкарне легке пограбування банку, як правило, ніколи не закінчується на першому разі, зазвичай іде серія, і тому їх небажання, даруйте, за сто баксів встановити на вході відеокамеру, як правило, закінчується тим, що по країні пішла хвиля успішних розбійних нападів на банки. І це дуже погано».