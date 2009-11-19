Янукович відхрестився від консультацій щодо «технічного» уряду

Голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що фракція ПР не проводила і не проводить консультацій щодо створення нової коаліції в парламенті і формуванню «технічного» уряду.

Як повідомляє прес-служба ПР, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками обласних ЗМІ.

«Безпречно, ми з цього питання ніяких переговорів не вели і не ведемо. Ми не ставили перед собою мету сформувати якийсь уряд чи змінити владу», - підкреслив, зокрема, В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав, що фракція ПР не мала і не має наміру створювати «в цьому парламенті ніяких коаліцій».

За його словами, головним для «регіоналів» є отримання виразної відповіді на запитання: «Чи буде нинішній Кабінет міністрів виконувати закони?». У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Якщо не буде уряд виконувати закони, то нехай іде».

Він також назвав «неправдою» заяви віце-спікера парламенту Миколи ТОМЕНКО про нібито спільні консультації ПР і Секретаріату Президента щодо створення «технічного» уряду.