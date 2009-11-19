Тігіпко: Ющенко і Медведєв роблять з міждержавних відносин шоу

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що Президенти України та Росії Віктор ЮЩЕНКО і Дмитро МЕДВЕДЄВ перетворюють міждержавні контакти на шоу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував розміщене на сайті глави Української держави відкрите звернення до Д.МЕДВЕДЄВА щодо газових контрактів.

За словами С.ТІГІПКА, «з інтернет-дипломатією в українсько-російських відносинах час закінчувати».

«Базовий принцип міжнародного спілкування – спочатку провести переговори, а потім виходити до преси. Однак лідери України та Росії останнім часом дотримуються іншої лінії поведінки, чим шокують і своїх співгромадян, і партнерів у третіх країнах. Спочатку МЕДВЕДЄВ в серпні звернувся до українського колеги через відеоблог, чим тільки спровокував непотрібні емоції в суспільстві. Тепер ЮЩЕНКО взявся спілкуватися з Кремлем шляхом розміщення листів на власному сайті. Зрозуміло, що так чинять не тоді, коли хочуть бути почутими партнером, а коли прагнуть просто попіаритися», – заявив С.ТІГІПКО.

Він висловив переконання, що своїм кроком Президент України тільки зашкодив переговорам з питання співпраці в газовій сфері, які сьогодні прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО та Володимир ПУТІН проводитимуть у Ялті.

«Ймовірно, він цього й хотів. Проте в цілому це симптом більш серйозної недуги відносин між Києвом і Москвою: повноцінного прямого діалогу на найвищому політичному рівні між країнами немає, і він може бути відновлений тільки після президентських виборів в Україні», - переконаний С.ТІГІПКО.