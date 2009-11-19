Вінський звинувачує уряд у неповазі до парламенту

Голова центрального оргкомітету народно-патріотичного об’єднання "За демократію і справедливість" Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що відсутність членів уряду в залі Верховної Ради України під час представлення Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік та розгляду проекту державного бюджету на 2010 рік є неприпустимою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі цієї організації із посиланням на Й.ВІНСЬКОГО.

"Якщо Державну програму економічного і соціального розвитку України доповідає перший заступник міністра економіки, а при розгляді проекту державного бюджету в урядовій ложі немає навіть віце-прем’єра, та й взагалі жодного міністра, то це є неповагою не лише до парламенту в цілому, а й до парламентської більшості, на яку мала б опиратися прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Політик вважає неприпустимою таку поведінку керівника виконавчої влади та членів уряду.