Керівництво Нашої України зібралося в Секретаріаті Президента

...місце зручне і до начальства близько

У Секретаріаті Президента під керівництвом глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ відбувається засідання президії ради політичної партії "Народний Союз Наша Україна". Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з учасників засідання. До Секретаріату Президента зайшли голова фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, народні депутати Юрій ЄХАНУРОВ, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Борис БЕСПАЛИЙ, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, голова Житомирської ОДА Юрій ПАВЛЕНКО, представник Президента у парламенті Роман ЗВАРИЧ.

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