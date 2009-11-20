Яворівський хоче бачити диплом Януковича
10:30, 20 листопада 2009Політика
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Нардеп просить Міносвіти про перевірку
Народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (фракція БЮТ) звернувся із запитом до міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА щодо підтвердження або спростування інформації про наявність вищої освіти у кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, а також здобуття ним наукового ступеня.
Як передає кореспондент УНІАН, даний запит на засіданні парламенту оприлюднив перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ.
У запиті зазначається, що така інформація потрібна «задля недопущення того, щоб людина без справжньої освіти стала главою держави».
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