Яворівський хоче бачити диплом Януковича

Народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (фракція БЮТ) звернувся із запитом до міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА щодо підтвердження або спростування інформації про наявність вищої освіти у кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, а також здобуття ним наукового ступеня.

Як передає кореспондент УНІАН, даний запит на засіданні парламенту оприлюднив перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

У запиті зазначається, що така інформація потрібна «задля недопущення того, щоб людина без справжньої освіти стала главою держави».