БЮТ заблокував трибуну і президію Ради

Депутати від фракцій БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона” обурились, що перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ не оголосив на їхню вимогу перерву у засіданні й на певний час заблокували роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ЛАВРИНОВИЧ пояснив свій вчинок тим, що йому на підпис надійшла заява про оголошення перерви за підписом уповноважених фракцій Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА (БЮТ) та Олександра ТРЕТЬЯКОВА (НУ-НС). При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ стверджує, що О.ТРЕТЬЯКОВ не міг підписувати цю заяву, оскільки відсутній в сесійній залі.

Депутати від БЮТ та НУ-НС обурились через цю заяву і заблокували трибуну ВР. Згодом О.ЛАВРИНОВИЧУ принесли листи реєстрації депутатів, і він зауважив, що О.ТРЕТЬЯКОВ сьогодні взагалі не реєструвався в сесійній залі.

Пізніше депутати розблокували трибуну парламенту.

До подання О.ЛАВРИНОВИЧУ заяви фракції БЮТ та НУ-НС вимагали першочергового розгляду проекту закону щодо внесення змін до закону про вибори Президента, який був заветований Президентом і стосовно якого є висновки Конституційного Суду.