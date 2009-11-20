Рада захистила Лавриновича від гніву БЮТ

Верховна Рада не погодилась відсторонити від ведення засідання парламенту першого заступника голови ВР Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” рішення про відсторонення проголосували лише 180 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Представники фракцій БЮТ і НУ-НС Андрій КОЖЕМ’ЯКІН та Руслан КНЯЗЕВИЧ звернулись до О.ЛАВРИНОВИЧА із заявою щодо відсторонення його від ведення сесійного засідання.

О.ЛАВРИНОВИЧ поставив цю пропозицію на голосування, але вона не була підтримана необхідною кількістю народних депутатів.

На даний час О.ЛАВРИНОВИЧ продовжує вести засідання парламенту, і депутати розглядають пропозиції своїх колег до проекту Закону «Про державний бюджет України на 2010 рік». Цих пропозицій - близько тисячі.