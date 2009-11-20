Янукович дійшов висновку, що в Україні є все, крім одного

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає українців “перегорнути чорну сторінку української історії, обравши нову владу”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відвідин храму Святого Димитрія у Малині на Житомирщині.

За його словами, “без віри в Бога народові неможливо збудувати сильну Україну”.

“У нас в Україні, у людей та політиків, є все, що потрібно, ми тільки просимо наразі Божого благословення, щоб Господь дав українцям після цих президентських виборів сильну владу – здатну розбудовувати державу та ефективно працювати”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що “саме Господь допоміг українцям відкрити очі на політиків, які наразі є при владі, не здатних забезпечити країні стабільний розвиток, економічну розбудову та процвітання, не здатних змінити життя людей на краще”.

“Нам треба перегорнути на завжди чорну сторінку історії останніх років, змінити недолугих політиків на успішних та обрати, нарешті, політиків нової формації, успішних та прогресивних людей”, - сказав лідер Партії регіонів.