Політолог назвав Ющенка "раком, який намагається вкусити за ноги Тимошенко"

Політичні експерти вважають, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО написав гострого листа до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і запросив до Києва Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ, аби ускладнити переговори прем’єр-міністрів України та Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА.

Згідно з опитуванням, проведеним сайтом "Політична думка", директор Інституту проблем управління імені Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО зазначив, що, спостерігаючи за діями В.ЮЩЕНКА, він усе частіше пригадує сюжет із давньогрецької міфології, коли Геракл бився із Лернейською гідрою, а з болота виповз рак і почав кусати Геракла за ноги.

«Так от, Віктор ЮЩЕНКО у битві гігантів – ТИМОШЕНКО та ЯНУКОВИЧА – грає роль саме такого рака, який нині всіляко намагається «вкусити за ноги» Юлію ТИМОШЕНКО, аби тільки їй завадити», - сказав експерт.

На думку К.БОНДАРЕНКА, своїми діями В.ЮЩЕНКО ніби хоче закріпити ситуацію, змальовану ще Тарасом Шевченком, який сказав: «Бо ж сміються з України стороннії люде».

У свою чергу президент Українського центру глобальних та національних стратегій Василь БАЗІВ зауважив, що В.ЮЩЕНКО мав один мотив: ускладнити для Ю.ТИМОШЕНКО ведення переговорів з прем’єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ, створивши для них максимально несприятливий фон.

«У ЮЩЕНКА, схоже, один інтерес у житті: він ладен зробити все, що завгодно, навіть скасувати Акт державної незалежності України, аби тільки наступного року Президентом цієї України не стала Юлія ТИМОШЕНКО», - наголосив експерт.

Політтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначає, що це вже не вперше такі казуси трапляються із В.ЮЩЕНКОМ.

“Схоже, він постійно шукає найменшої можливості зірвати нормалізацію стосунків із Росією, щойно цього досягне Юлія ТИМОШЕНКО – зокрема, це стосується постачання газу. Здається, що, аби остаточно поставити хрест на прагматичних і вигідних для України домовленостях між ТИМОШЕНКО та ПУТІНИМ, ЮЩЕНКО залишається хіба що присвоїти звання Героя України Джохару Дудаєву. Втім, Віктора ЮЩЕНКА можна зрозуміти – адже ТИМОШЕНКО вдалося укласти з Росією довгострокові газові угоди та добитися того, що Україну не штрафують за недобір газу. Тобто нині на переговорах з ПУТІНИМ у Ялті у ТИМОШЕНКО сильна позиція. А це для ЮЩЕНКА – як ножем по нервах”, - зауважив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

За словами політолога Віктора НЕБОЖЕНКА, у цьому політичному акті і полягає суперечлива сутність політики В.ЮЩЕНКА. З одного боку, сказав експерт, Президенту “хочеться посваритися з Росією, аби створити враження, що він – єдиний обстоює інтереси України. З іншого боку, ЮЩЕНКО і сам був доволі тісно пов‘язаний із газовим бізнесом з Росією – достатньо згадати його опікування посередником «РосУкрЕнерго». Таким чином, його лист до МЕДВЕДЄВА швидше за все пов‘язаний із побоюваннями ЮЩЕНКА, що він втрачає будь-який вплив на вирішення газових питань. Але і тут ЮЩЕНКО не може не розуміти, що газові питання в Росії насправді вирішує не Дмитро МЕДВЕДЄВ, а Володимир ПУТІН”.

Політичний експерт Володимир ЦИБУЛЬКО відзначає, що В.ЮЩЕНКО, вочевидь, керувався двома мотивами. По-перше, сказав він, В.ЮЩЕНКО “прекрасно знає про власну недоговороздатність ні з МЕДВЕДЄВИМ, ні з ПУТІНИМ. Не маючи реальної можливості конструктивно вирішувати російсько-українські питання, ЮЩЕНКО робить все можливе, аби позбавити такої можливості і Юлію ТИМОШЕНКО. По-друге, вносячи агресивний момент у стосунки з Росією, ЮЩЕНКО розраховує об‘єднати навколо себе найбільш радикальну частину свого електорату. Тобто, у ситуації, що склалася, Віктор ЮЩЕНКО грає не як голова держави, а як учасник виборчої кампанії”.

Як вважає політтехнолог Віктор ЧАЙКА, В.ЮЩЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО мають три основні риси, до яких зводяться протиріччя між ними.

“ТИМОШЕНКО, - сказав експерт, - розуміє, що для конфронтації з Росією в України щонайменше немає грошей, і що така конфронтація погано відіб‘ється на стані української економіки та добробуті громадян. ЮЩЕНКО, в свою чергу, навпаки, робить все, аби довести цю конфронтацію до максимуму”.

“По-друге, Юлія ТИМОШЕНКО не схильна до войовничості у відносинах із сусідніми державами – і як політик, і як жінка. Чого не можна сказати про ЮЩЕНКА та СААКАШВІЛІ”, - зазначив експерт.

«По-третє, ідеальним прем‘єр-міністром для ЮЩЕНКА була би двадцятирічна, неосвічена, та ще й глуха дівчина, - сказав В.ЧАЙКА. - Юлія ТИМОШЕНКО натомість є дієвим прем‘єром та самостійним політиком. Це настільки не влаштовує Віктора ЮЩЕНКА, що він навіть створив у своєму Секретаріаті щось на кшталт «іншого уряду». Дії ЮЩЕНКА під час зустрічі ТИМОШЕНКО та ПУТІНА випливають саме з трьох перелічених обставин”.