Ющенко каже, що в армії їжі залишилося на лічені дні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує, що в армії резервів продовольства і пального залишилося на лічені дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив у вступному слові на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

Пояснюючи, що ці дані є закритими для оприлюднення, В.ЮЩЕНКО зауважив, що у відкритому режимі не може назвати рівень резервів по продовольству, бензину, авіаційному гасу, які ще залишилися в армії станом на сьогодні.

«Але хочу лише сказати, що за 18 років це найнижчі історичні запаси по цих позиціях. Вони вимірюються днями», - сказав Президент і вкотре наголосив, що до такого стану призвела політика уряду та особисто прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у сфері національної безпеки і оборони.