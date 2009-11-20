Ющенко звинуватив Тимошенко у «злочині перед державою»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив переконання, що урядова політика у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, яку проводить прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, є «злочином перед державою і українською нацією».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив у своєму вступному слові під час засідання РНБО.

«Це не є проблема коштів (на фінансування Збройних сил України, сфери нацбезпеки і оборони – УНІАН), це є проблема викривлених, деградованих пріоритетів урядової політики», - зауважив Президент.

За його словами, «кожний день сотні мільйонів гривень використовуються прем’єр-міністром, як кишенькові видатки для популізму».

«Це є повчальна політика, як навчити українських солдат, як навчити українських офіцерів втратити боєздатність, як показати світу, сусідам, що ця політика у цій країні знаходиться на останньому плані», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що «політика, яку проводить прем’єр-міністр, є злочином перед державою і українською нацією».