Богословська мріє, щоб «Made in Ukraine» стояло не тільки на чушках

Україні необхідна нова модель економічного розвитку країни – інноваційна, заснована на високих технологіях, а не на «шароварщині» і важкій металургії. Прикладом такої моделі може послужити м. Харків з його величезним науковим потенціалом. Про це заявила кандидат на посаду Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА в коментарі УНІАН.

«Україні необхідні технології завтрашнього дня, і одним з міст, яке є носієм цих ідей, є Харків з його енергомашинобудуванням, приладобудуванням, радіоелектронікою, авіакосмічною промисловістю. Саме ці галузі мають стати локомотивом нової української економіки», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона зазначила: не можна допустити, щоб Харків з центру промисловості і високих технологій, освіти і культури, перетворився на ринок.

«Харків – це ядерна і термоядерна енергія, це кристали, генна інженерія, системи управління космічними польотами, важке машинобудування», - нагадує кандидат на посаду Президента України.

І.БОГОСЛОВСЬКА переконана: «Україну врятує тільки національне високотехнологічне виробництво, а не ринки, на яких торгують імпортними товарами Тому нам потрібні технології завтрашнього дня, потрібна підтримка вчених на державному рівні».

За словами політика, для себе вона ставить мету, щоб марка «Made in Ukraine» з`явилася на світових ринках високотехнологічної продукції, а не тільки на чушках металу.

«Тому я вважаю, що Україні потрібно вибрати харківського президента. Людини, яка втілює собою абсолютно іншу модель розвитку економіки, – модель XXI століття», - зазначила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Довідка УНІАН. У програмі І.БОГОСЛОВСЬКОЇ «Дорога правди. Робота. Порядок. Віра» передбачена система держзамовлень для модернізації залізниць, автодоріг, ПЕК, суднобудування, генної інженерії. У програмі пропонується звільнити від податків на 2 роки суми, що направляються підприємством на закупівлю нового обладнання, провести реформу системи освіти, вжити інших заходів для розвитку економіки.

І.БОГОСЛОВСЬКА родом з Харкова.